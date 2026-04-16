Startschuss gefallen: Landesgartenschau in Neuss lockt erste Besucher

Neuss - Die Landesgartenschau in Neuss wird an diesem Donnerstag eröffnet.

Die Landesgartenschau bringt Neuss zum Blühen. © Volker Danisch, dpa/dpa

Zu einem Festakt (11 Uhr) für geladene Gäste wird Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) auf dem Gelände erwartet. Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) will als Gastgeber über das wichtige Projekt der Stadt Neuss sprechen.

Auf dem 38 Hektar großen Gelände der früheren Pferderennbahn ist ein neuer Stadtpark mit Spielplätzen und Sportarealen entstanden.

Neu gepflanzt wurden unter anderem 2.200 Bäume. Auf mehr als 20.000 Quadratmetern soll es blühen.

Es werden 650.000 Besucher während der 179 Tage bis zum 11. Oktober erwartet.