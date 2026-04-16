Startschuss gefallen: Landesgartenschau in Neuss lockt erste Besucher
Von Volker Danisch
Neuss - Die Landesgartenschau in Neuss wird an diesem Donnerstag eröffnet.
Zu einem Festakt (11 Uhr) für geladene Gäste wird Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) auf dem Gelände erwartet. Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) will als Gastgeber über das wichtige Projekt der Stadt Neuss sprechen.
Auf dem 38 Hektar großen Gelände der früheren Pferderennbahn ist ein neuer Stadtpark mit Spielplätzen und Sportarealen entstanden.
Neu gepflanzt wurden unter anderem 2.200 Bäume. Auf mehr als 20.000 Quadratmetern soll es blühen.
Es werden 650.000 Besucher während der 179 Tage bis zum 11. Oktober erwartet.
Die ersten Besucher können bereits vor dem Festakt am Morgen auf das Gelände strömen. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 20 Euro. Es gibt auch ermäßigte Karten und Dauerkarten.
Am späten Nachmittag (17 Uhr) beginnt unmittelbar vor dem Gelände ein Streetfood-Festival mit Kulturprogramm.
Titelfoto: Volker Danisch, dpa/dpa