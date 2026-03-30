Stromausfall in Wuppertal-Barmen: Über 1000 Haushalte ohne Strom
Wuppertal – In Teilen von Wuppertal-Barmen ist es am Montag zu einem größeren Stromausfall gekommen. In den Quartieren Loh und Rott sitzen aktuell mehr als tausend Haushalte im Dunkeln.
Laut Feuerwehr Wuppertal besteht die Störung bereits seit etwa 13.15 Uhr.
In einigen Straßen konnte die Stromversorgung inzwischen wieder hergestellt werden, in anderen Bereichen müssen die Anwohner jedoch wohl noch mehrere Stunden ohne Elektrizität auskommen.
Nach Angaben der Wuppertaler Stadtwerke dauern die Reparaturarbeiten weiter an.
Betroffen sind unter anderem folgende Straßen: Am Siepen, Benningsenstraße, Burgunderstraße, Dietrich-Bonhoeffer-Weg, Gronaustraße, Hohenstein, Kastanienstraße, Loher Straße, Pappelstraße, Parsevalstraße, Rudolfstraße und Schönebecker Straße.
Die Ursache der Störung ist bislang noch unklar.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa