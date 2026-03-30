Stromausfall in Wuppertal-Barmen: Über 1000 Haushalte ohne Strom

Wuppertal – In Teilen von Wuppertal -Barmen ist es am Montag zu einem größeren Stromausfall gekommen. In den Quartieren Loh und Rott sitzen aktuell mehr als tausend Haushalte im Dunkeln.

In Wuppertal-Barmen sind derzeit mehr als 1000 Haushalte von einem Stromausfall betroffen. © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Feuerwehr Wuppertal besteht die Störung bereits seit etwa 13.15 Uhr.

In einigen Straßen konnte die Stromversorgung inzwischen wieder hergestellt werden, in anderen Bereichen müssen die Anwohner jedoch wohl noch mehrere Stunden ohne Elektrizität auskommen.

Nach Angaben der Wuppertaler Stadtwerke dauern die Reparaturarbeiten weiter an.