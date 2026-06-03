03.06.2026 14:15 Strukturelle Schäden aufgetaucht: Rheinbrücke muss sofort gesperrt werden

Die marode Bonner Rheinbrücke wird am Mittwoch ab 15 Uhr bis auf Weiteres voll für den Verkehr gesperrt.

Von Petra Albers Bonn - Die marode Bonner Rheinbrücke wird am Mittwoch ab 15 Uhr bis auf Weiteres voll für den Verkehr gesperrt.

Die Bonner Rheinbrücke muss wegen strukturellen Schäden bis auf Weiteres gesperrt werden. © Thomas Banneyer/dpa Aktuelle Prüfungen hätten strukturelle Schäden am Tragwerk ergeben, teilte die Autobahn GmbH zur Begründung mit.