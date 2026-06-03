Strukturelle Schäden aufgetaucht: Rheinbrücke muss sofort gesperrt werden

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Die marode Bonner Rheinbrücke wird am Mittwoch ab 15 Uhr bis auf Weiteres voll für den Verkehr gesperrt.

Von Petra Albers 

Bonn - Die marode Bonner Rheinbrücke wird am Mittwoch ab 15 Uhr bis auf Weiteres voll für den Verkehr gesperrt.

Die Bonner Rheinbrücke muss wegen strukturellen Schäden bis auf Weiteres gesperrt werden.
Die Bonner Rheinbrücke muss wegen strukturellen Schäden bis auf Weiteres gesperrt werden.  © Thomas Banneyer/dpa

Aktuelle Prüfungen hätten strukturelle Schäden am Tragwerk ergeben, teilte die Autobahn GmbH zur Begründung mit.

Die Rheinbrücke ist Teil der Autobahn 565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die gesamte Region Bonn/Rhein-Sieg.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

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