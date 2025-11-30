Studie legt Finger in die Wunde: So viele Kinder können in NRW nicht in die Kita

Düsseldorf - Schock-Zahlen aus Nordrhein-Westfalen : Für rund 85.000 Kinder unter drei Jahren fehlen hierzulande Kitaplätze.

Bundesweit fehlen 300.000 Plätze für Kinder unter drei Jahren. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Damit haben im bevölkerungsreichsten Bundesland 18 Prozent der unter Dreijährigen mit Betreuungsbedarf keinen Platz, wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Bundesweit fehlen demnach 300.000 Plätze - 14,2 Prozent der Kinder unter drei Jahren gehen leer aus.

Laut der Studie wünschen sich Eltern für insgesamt 1,1 Millionen Kinder dieser Altersgruppe in Deutschland einen Betreuungsplatz. Rund 800.000 Kinder wurden institutionell betreut.

In die Berechnung des arbeitgebernahen Instituts eingeflossen war eine repräsentative Befragung der Regierung zu den Betreuungswünschen. Das IW verwendete zudem Betreuungs- und Gesamtdaten des Statistischen Bundesamts zu Kindern.