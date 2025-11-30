Studie legt Finger in die Wunde: So viele Kinder können in NRW nicht in die Kita
Von Basil Wegener, Arne Meyer
Düsseldorf - Schock-Zahlen aus Nordrhein-Westfalen: Für rund 85.000 Kinder unter drei Jahren fehlen hierzulande Kitaplätze.
Damit haben im bevölkerungsreichsten Bundesland 18 Prozent der unter Dreijährigen mit Betreuungsbedarf keinen Platz, wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Bundesweit fehlen demnach 300.000 Plätze - 14,2 Prozent der Kinder unter drei Jahren gehen leer aus.
Laut der Studie wünschen sich Eltern für insgesamt 1,1 Millionen Kinder dieser Altersgruppe in Deutschland einen Betreuungsplatz. Rund 800.000 Kinder wurden institutionell betreut.
In die Berechnung des arbeitgebernahen Instituts eingeflossen war eine repräsentative Befragung der Regierung zu den Betreuungswünschen. Das IW verwendete zudem Betreuungs- und Gesamtdaten des Statistischen Bundesamts zu Kindern.
Hier hinkt Westdeutschland dem Osten hinterher
Die Zahlen schwanken über die Jahre. Die meisten Kinder waren laut der Erhebung 2023 in institutioneller Betreuung, nämlich 857.000 Mädchen und Jungen. Bis heute sank die Zahl um 56.000. Als Hauptgrund nennt das Institut stark gesunkene Kinderzahlen.
Wie verbreitet es ist, dass Wunsch und Wirklichkeit bei der Kinderbetreuung auseinanderklaffen, hängt vom Wohnort ab. In Ostdeutschland haben laut Studie 7,3 Prozent der Kinder unter drei mit Bedarf keinen Platz - in Westen 15,6 Prozent.
In NRW (18 Prozent) ist die Lücke nach Bremen (18,9), Rheinland-Pfalz (18,7) und dem Saarland (18,5) am größten.
