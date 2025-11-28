Von Kaffee bis Gurken: So sieht die Preisentwicklung in NRW aus

Düsseldorf - Der Preisanstieg in Nordrhein-Westfalen ist im November auf dem Niveau der beiden Vormonate geblieben.

Die Preise in NRW ziehen weiter an, wenn auch unterschiedlich stark. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Der Preisindex legte im Vergleich zum Vorjahresmonat 2024 nach vorläufigen Berechnungen um 2,3 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf mitteilte.

Bereits im September und Oktober waren die Preise im Vorjahresvergleich um diesen Wert nach oben gegangen.

Im Jahresvergleich deutlich teurer wurden Bohnenkaffee (+22,4 Prozent), Pralinen (+22,1 Prozent) und Schokoladentafeln (+19,3 Prozent).

Deutlich billiger waren Butter (−20,5 Prozent), Weintrauben (−20,1 Prozent) und Kartoffeln (−16,2 Prozent). Insgesamt stiegen die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um 1,9 Prozent.