Polizei atmet auf: 14-Jährige aus Monheim in Aachen gefunden

Zuvor wurde die Umgebung mit vielen Kräften nach dem vermissten 14 Jahre alten Mädchen abgesucht.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei ihre Suchmaßnahmen am Donnerstagabend einstellen, nachdem die Jugendliche wohlbehalten in Aachen angetroffen wurde.

Monheim am Rhein - Große Sorge in Monheim ( NRW )! Seit Mittwochmorgen (26. November) wird die 14 Jahre alte Tjorven Virginia J. vermisst.

Die 14-Jährige aus Monheim konnte gefunden werden. © Bildmontage: Polizei Mettmann

Laut den Beamten soll das Mädchen gegen 7 Uhr ihr Elternhaus verlassen haben, angeblich auf dem Weg zur Schule. Doch dort kam sie nie an.

Als die Schule ihre Mutter informierte, schlug die sofort Alarm. Seitdem läuft eine große Suchaktion der Polizei.

Einsatzkräfte checkten alle bekannten Anlaufstellen, suchten Krankenhäuser ab und setzten sogar einen Personenspürhund ein, aber von der Gesuchten fehlt weiterhin jede Spur.

Auch Taxizentralen und der Nahverkehr wurden eingebunden, allerdings ohne Ergebnis.

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die 14-Jährige sich in einer Notsituation befindet, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hilfe.