Termine müssen ausfallen: Stromausfall bei IT-Dienstleister legt mehrere NRW-Kommunen lahm

Aachen - Ein Stromausfall in Aachen legt derzeit mehrere Kommunalverwaltungen in Nordrhein-Westfalen lahm - viele Termine von Bürgern bei Behörden müssen daher heute ausfallen, wie mehrere Städte und Kreise in NRW mitteilen.

Der Stromausfall hat Folgen, die weit über die Stadtgrenzen von Aachen hinausgehen. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Grund ist eine vom Stromausfall ausgelöste Störung beim IT-Dienstleister "regio IT", dem nach eigenen Angaben größten kommunalen IT-Dienstleister in NRW für öffentliche Auftraggeber.

Betroffen sind neben der Stadt Aachen unter anderem auch Bonn, Bielefeld, Düren, Erkelenz, Würselen, der Rhein-Erft-Kreis, der Kreis Soest, der Ennepe-Ruhr-Kreis, der Kreis Heinsberg und der Kreis Euskirchen.

Häufig wird dies auf der Website der jeweiligen Verwaltung mitgeteilt - sofern diese noch erreichbar ist. So etwa bei der Stadt Bonn, die warnt: "Aufgrund einer technischen Störung beim externen IT-Dienstleister ist die Stadtverwaltung aktuell per E-Mail nur zeitverzögert erreichbar und im Dienstleistungszentrum können keine Anliegen im Bereich Kfz-Zulassung und Führerscheinwesen bearbeitet werden."

Auch die anderen Kommunen und Städte informieren derweil über Probleme bei Bürgerämtern, Zulassungsstellen, Fundbüros und Serviceportalen.