Viel befahrenes A1-Teilstück am Wochenende in beide Richtungen voll gesperrt

Wermelskirchen - Wegen Bauarbeiten wird die A1 zwischen Wermelskirchen und Remscheid am kommenden Wochenende in beide Richtungen gesperrt.

Die Vollsperrung auf der A1 bei Remscheid beginnt am späten Freitagabend. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa

Die Vollsperrung beginnt am Freitagabend (6. März/22 Uhr) und soll bis Montag (9. März/5 Uhr) dauern, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Eine Umleitung führt über die B51 und wird mit einem roten Punkt ausgeschildert.

Grund für die Sperrung sei der Abbau von Gerüsten an der Gewölbebrücke "Hünger" in Wermelskirchen.

Die über die A1 führende Brücke sei in den vergangenen Jahren umfangreich saniert worden, nun seien die Arbeiten abgeschlossen.