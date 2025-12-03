A1/A59-Baustelle: Wichtige Verbindung im Kreuz Leverkusen-West gesperrt
Köln - Pendler aufgepasst: Ab Dienstag drohen im Kreuz Leverkusen-West Umwege und Staus. Darauf weist die Autobahn GmbH des Bundes hin.
Von Dienstagabend (3. Dezember) ab 19 Uhr bis voraussichtlich Donnerstagmorgen (4. Dezember) 6 Uhr ist die direkte Verbindung von der A1 aus Trier kommend auf die A59 in beide Richtungen komplett dicht.
Heißt: Wer normalerweise dort abbiegt, muss sich auf ausgeschilderte Umleitungen einstellen oder schon vorher eine andere Route wählen.
Und das war es noch nicht: Auf der A1 Richtung Dortmund wird es ebenfalls richtig schmal. Zwischen Köln-Niehl und dem Kreuz Leverkusen bleibt im selben Zeitraum nur ein einziger Fahrstreifen offen.
Grund für die nächtliche Einschränkung: Die Fahrbahn bekommt neue Markierungen.
Wegen der nasskalten Witterung warnen die Verantwortlichen aber schon jetzt, dass die Sperrungen möglicherweise länger als bis 6 Uhr andauern könnten.
Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, stehen auf der A1 Richtung Dortmund ab Köln-Niehl bis zum Kreuz Leverkusen wieder dauerhaft drei Spuren zur Verfügung.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa/dpa-tmn