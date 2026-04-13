Trend kippt: Zahl ausländischer Einwohner in NRW sinkt erstmals

Düsseldorf - Erstmals seit 15 Jahren ist die Zahl der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Nordrhein-Westfalen leicht gesunken.

Die aktuelle Statistik zeigt einen leichten Rückgang bei Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in NRW. (Symbolbild) © Daniel Naupold/dpa

Ende 2025 hätten knapp 3,3 Millionen Menschen in NRW gelebt, die ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit haben, teilte das Statistische Landesamt mit. Das seien 0,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Seit 2010 gibt es einen starken Anstieg der Menschen ohne deutschen Pass. Damals lebten knapp 1,8 Millionen ausländische Menschen in Nordrhein-Westfalen.

Seitdem gab es einen Anstieg um gut 80 Prozent. Menschen, die eingebürgert wurden oder eine doppelte Staatsangehörigkeit haben, werden in der Statistik nicht berücksichtigt.