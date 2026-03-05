Traurige Bilanz in NRW: Frauen sitzen nur selten in Kreistagen und Bürgermeisteramt

Düsseldorf - Im Chefsessel in den Rathäusern sitzen in Nordrhein-Westfalen nur selten Frauen.

Lediglich 11 Prozent aller Bürgermeisterposten in NRW werden von Frauen bekleidet - Tendenz sinkend. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Aktuell haben sechs Frauen das Amt einer Oberbürgermeisterin oder aber einer Landrätin inne, wie das Statistikamt IT.NRW zum Internationalen Frauentag an diesem Sonntag mitteilt. Das sei ein Anteil von lediglich rund 11 Prozent.

Bei den Bürgermeister-Posten setzten sich demnach bei der Kommunalwahl im vergangenen Herbst 43 Kandidatinnen durch.

In 330 kreisangehörigen Gemeinden gewann laut Landesstatistikamt hingegen ein Mann das Bürgermeisteramt.

Auch hier liege der Frauenanteil bei gut 11 Prozent - und sei gegenüber der Kommunalwahl 2020 noch um 3,2 Prozentpunkte gesunken.