AMG-Fahrer (19) zerstört Verteilerkästen: Internet-Ausfall nach bösem Unfall

Bocholt - Ein 19-jähriger AMG-Fahrer hat in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen das Internet lahmgelegt.

Alles in Kürze

Der 19-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Wagen und rauschte in eine Parkbucht. © Kreispolizeibehörde Borken

In der Nacht auf Donnerstag krachte der Mercedes-Fahrer in Bocholt (Kreis Borken) mit überhöhter Geschwindigkeit in einen parkenden VW Golf und rammte diesen gegen mehrere Glasfaser-Verteilerkästen, wie die Kreispolizeibehörde mitteilte.

Während der AMG-Fahrer sowie seine Beifahrerin (19) glücklicherweise unverletzt blieben, wurden zwei Verteilerkästen schwer beschädigt.

Mehrere Haushalte der rund 73.000-Einwohner-Stadt standen deshalb plötzlich ohne Internet dar.

Sowohl am Mercedes S63 AMG als auch am VW entstand ein Totalschaden.

Insgesamt wurde durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 290.000 Euro verursacht.