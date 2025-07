11.07.2025 13:39 Wohnmobil und Schulbus krachen ineinander: Fünf Kinder an Bord

Im Kreisverkehr an der B56/L33 in Vettweiß sind am Donnerstag ein Wohnmobil und ein Schulbus ineinander gekracht. Auch mehrere Kinder waren mit an Bord.

Von Frederick Rook

Vettweiß - Im Kreisverkehr an der B56/L33 in Vettweiß (Kreis Düren) sind am Donnerstag ein Wohnmobil und ein Schulbus ineinander gekracht. Auch mehrere Kinder waren mit an Bord. Alles in Kürze Wohnmobil und Schulbus kollidieren in Vettweiß

Fünf Kinder an Bord, bleiben unverletzt

Zwei Fahrer erleiden leichte Verletzungen

Sachschaden über 90.000 Euro

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich auch fünf Kinder in dem Schulbus. Sie alle blieben unverletzt. © Polizei Düren Laut Polizei fuhr ein 72 Jahre alter Mann aus Kerpen gegen 15.30 Uhr mit seinem Heim auf Rädern aus Richtung L33 kommend in den Kreisel hinein. Dabei übersah er den Bus, der in diesem Fall vorfahrtsberechtigt gewesen wäre. Es kam zum Zusammenprall der beiden Großfahrzeuge. Der 56-jährige Busfahrer aus Düren erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus lehnte er allerdings ab. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich insgesamt fünf Schulkinder im Bus. Sie alle blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch die Karambolage stark beschädigt, sodass der Sachschaden von der Polizei auf mehr als 90.000 Euro geschätzt wird. Das Wohnmobil musste abgeschleppt werden, der Bus konnte selbständig weiterfahren. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb der Kreisverkehr komplett gesperrt.

Titelfoto: Polizei Düren