Arbeitsbühne kippt um: Männer stürzen mehrere Meter in die Tiefe

Wuppertal - Bei einem Unfall mit einer Arbeitsbühne sind am Dienstagvormittag in einem Gewerbegebiet in Wuppertal zwei Männer schwer verletzt worden.

Polizisten stehen am Dienstagvormittag neben der umgekippten Arbeitsbühne. © Christoph Petersen

Die beiden arbeiteten in fünf Metern Höhe an den Jalousien eines Firmengebäudes an der Otto-Hahn-Straße in Ronsdorf.

Aus ungeklärter Ursache stürzte das Gerät um, einer der beiden Männer wurde aus dem Korb der Arbeitsbühne herausgeschleudert.