Arbeitsbühne kippt um: Männer stürzen mehrere Meter in die Tiefe
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Wuppertal - Bei einem Unfall mit einer Arbeitsbühne sind am Dienstagvormittag in einem Gewerbegebiet in Wuppertal zwei Männer schwer verletzt worden.
Die beiden arbeiteten in fünf Metern Höhe an den Jalousien eines Firmengebäudes an der Otto-Hahn-Straße in Ronsdorf.
Aus ungeklärter Ursache stürzte das Gerät um, einer der beiden Männer wurde aus dem Korb der Arbeitsbühne herausgeschleudert.
Der Rettungsdienst transportierte die beiden Verletzten nach Erstversorgung vor Ort in Wuppertaler Krankenhäuser.
Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Titelfoto: Christoph Petersen