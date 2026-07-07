Tragischer Unfall bei Köln: Rollerfahrerin von Lkw erfasst und tödlich verletzt
Frechen - In Frechen bei Köln ist eine Rollerfahrerin (55) am Dienstagvormittag von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilt, habe die 55-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad gegen 10.30 Uhr an der Ampel der Kreuzung Kölner Straße/Holzstraße gestanden, als der Lkw laut Zeugenaussagen hinter ihr losgefahren war, sie erfasst und mehrere Meter mitgeschliffen hatte.
Dabei wurde die Zweiradfahrerin schwerst verletzt. Obwohl Rettungskräfte und ein Notarzt sie schnellstmöglich versorgten, verstarb sie noch am Unfallort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zwischenzeitlich alarmiert.
Für die Unfallaufnahme war unter anderem ein spezielles Team der Kölner Polizei vor Ort. Die Ordnungshüter sperrten die Kreuzung bis etwa 13.50 Uhr ab. Davon betroffen war auch die Auffahrt auf die A1 aus Richtung Kreuz Köln West.
Die beiden Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden bereits aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa