Motorrad von Auto Toyota erfasst: Zwei Menschen im Krankenhaus

Monheim am Rhein - Bei einem Unfall auf einer Kreuzung sind am Sonntagnachmittag zwei Personen verletzt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert worden.

Die zwei Biker wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus. © Patrick Schüller

Angaben der Polizei zufolge seien die beiden Personen auf einem Motorrad unterwegs gewesen, als sie auf der Schwalbenstraße Ecke Reiherstraße mit einem silbernen Toyota Corolla kollidierten.

Durch den Zusammenprall wurden die beiden Personen von ihrem Fahrzeug geworfen.

Beim Aufprall auf den Asphalt zog sich das Duo derartige Verletzungen zu, dass sie kurz darauf per Rettungswagen abtransportiert werden mussten.