28.07.2025 19:21 Benz-Fahrer kracht durch Glasscheibe und landet im Kassenbereich

Spektakulärer Unfall in Ratingen: Am Montag ist dort ein Mercedes-Fahrer durch eine Glasscheibe in ein Geschäft gekracht und im Kassenbereich gelandet!

Von Laura Miemczyk

Ratingen - Spektakulärer Unfall in Ratingen (Kreis Mettmann): Am Montag ist dort ein Mercedes-Fahrer durch eine Glasscheibe in ein Geschäft gekracht und geradewegs im Kassenbereich gelandet! Alles in Kürze Mercedes kracht in Ratingen durch Glasscheibe

Fahrer landet im Kassenbereich eines Dekogeschäfts

Unfall passiert am Montag gegen 15:53 Uhr

Keine Verletzten, Fahrer übersteht Crash unbeschadet

Mercedes wird durch Spezialunternehmen geborgen Mehr anzeigen Am Montag ist ein Benz-Fahrer in Ratingen durch die Schaufensterscheibe eines Geschäfts gekracht. © Bildmontage: Feuerwehr Ratingen Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war die Leitstelle am Nachmittag gegen 15.53 Uhr zur Lise-Meitner-Straße alarmiert worden, nachdem der Mercedes kurz zuvor durch die Schaufensterscheiben eines Fachgeschäfts für Dekoration gekracht war. Der Wagen landete samt Fahrer im Inneren des Ladens und beschädigte dabei neben der Schaufensterscheibe, in der ein großes Loch klaffte, auch eine Kasse. Diese war zum Unfallzeitpunkt aber glücklicherweise unbesetzt gewesen. Hinzu alarmierte Rettungskräfte betreuten die vor Ort anwesenden Personen, gaben jedoch schnell Entwarnung: Menschen wurden nach Feuerwehrangaben nicht verletzt. Auch der Fahrer überstand den Crash unbeschadet. Der Mercedes landete im Kassenbereich des Ladens - verletzt wurde zum Glück niemand. © Feuerwehr Ratingen Der Mercedes wurde bei dem ungewöhnlichen Unfall stark beschädigt und musste durch ein Spezialunternehmen geborgen werden. Neben Feuerwehrkräften waren auch Polizeibeamte im Einsatz.

Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Ratingen