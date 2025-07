Junge Frau bei schwerem Unfall aus Cabrio geschleudert

Bochum - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bochum wurde eine junge Frau (20) aus einem Cabrio geschleudert.

Der Mazda wurde im Zuge des Unfalls völlig demoliert. © Polizei Bochum

Die 20-Jährige saß am Mittwochvormittag gemeinsam mit dem Fahrer (27) in einem Mazda MX-5, wie eine Sprecherin der Polizei Bochum gegenüber TAG24 am Donnerstag erklärte.

Im Zuge eines Überholmanövers und mit überhöhter Geschwindigkeit verlor der 27-Jährige dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge auf der Berliner Straße die Kontrolle über seinen Sportwagen.

Der Mazda kam in der Folge von der Straße ab, prallte erst gegen einen Bordstein und dann in eine Baumreihe auf dem Mittelstreifen der Fahrbahn. Anschließend drehte sich der Wagen noch etwa 100 Meter über den Asphalt.

Im Zuge des heftigen Unfalls wurde die Beifahrerin aus dem Fahrzeuginneren geschleudert und dabei schwer verletzt. Auch der 27-Jährige hinterm Steuer erlitt schwere Verletzungen.