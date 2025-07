Lastwagen kracht in Wohnhaus: Zwei Tote nach Unfall in NRW

Oberhausen - Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem tonnenschweren Gefährt in ein Wohnhaus geknallt. Zwei Menschen kamen ums Leben.

Alles in Kürze

Bei einem heftigen Verkehrsunfall in Oberhausen verloren zwei Menschen ihr Leben. © Justin Brosch/dpa

Der tragische Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr an der Bahnstraße in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen), wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 erklärte.

An der Ecke Flugstraße im Stadtteil Holten schrammte der Lastwagen aus bisher ungeklärter Ursache zunächst an einigen geparkten Autos vorbei, ehe er in das Mauerwerk eines Wohnhauses rauschte.

Sowohl der Fahrer des Lkw als auch eine Passantin starben infolge der Kollision. Eine weitere Person wurde zudem verletzt, schrieb die Polizei in einer Mitteilung später am Abend.

Weitere Hintergründe werden nun ermittelt. Dafür vernahm die Polizei auch Zeugen des Todes-Dramas.