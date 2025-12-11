Biker bei Unfall verletzt, Fahrer haut einfach ab

Leverkusen - Nach einem Verkehrsunfall auf der Leverkusener Gustav-Heinemann-Straße sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher.

Die Polizei ermittelt aktuell gegen Unbekannt, ist deshalb auf die Mithilfe von Zeugen angewiesen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Den Angaben der Beamten zufolge sei es am Mittwoch gegen 11.50 Uhr zum Crash zwischen einem Motorradfahrer (18) und einem gesuchten Kleinwagen gekommen.

Unmittelbar nach dem Unfall sei der Unbekannte schließlich aufs Gas gegangen und abgehauen.

Der 18-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, musste im Anschluss sogar ins Krankenhaus.