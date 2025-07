19.07.2025 08:44 Kleintransporter rast gegen Baum: Fahrer in stark deformiertem Wagen eingeklemmt

Bei einem Unfall in Hückeswagen ist ein Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Von Laura Miemczyk

Hückeswagen - Bei einem Unfall in Hückeswagen (Oberbergischer Kreis) ist ein Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Alles in Kürze Kleintransporter rast gegen Baum in Hückeswagen.

Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt.

Rettungshubschrauber bringt Mann in Klinik.

Feuerwehr befreit Fahrer nach zwei Stunden.

Polizei ermittelt Unfallursache. Mehr anzeigen Der Kleintransporter des Mannes war am Freitagabend auf der K2 in Hückeswagen gegen einen Baum gekracht. © Feuerwehr Remscheid Wie ein Feuerwehrsprecher in Remscheid am Samstag berichtete, war der Kleintransporter-Fahrer am Freitagabend gegen 19.50 Uhr auf der K2 Richtung Hückeswagen unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache frontal gegen einen Baum raste, der am Fahrbahnrand stand. Der Wagen des Mannes wurde bei dem Unfall derart stark deformiert, dass der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurde und von Feuerwehrkräften befreit werden musste. Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in eine Klinik. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Transporter-Fahrer in eine Klinik. © Feuerwehr Remscheid Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Remscheid wieder beendet. Die Polizei hat nun Ermittlungen zur Ursache des folgenschweren Unfalls aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehr Remscheid