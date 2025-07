Tragischer Unfall mit S-Bahn: Zwei Menschen sterben an Bahnübergang

Eitorf - An einem Bahnübergang bei Bonn sind am Dienstagmorgen zwei Menschen von einem Zug erfasst worden. Beide waren sofort tot.

Am Bahnübergang Spinnerweg in Eitorf kam es am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. © Marius Fuhrmann

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, ereignete sich der tragische Unfall gegen 6.40 Uhr in der Früh am Bahnübergang Spinnerweg in Eitorf.

Bei den Verstorbenen handelt es sich demnach um einen männliche und eine weibliche Person. Sie würden aktuell identifiziert, so ein Sprecher der zuständigen Sicherheitsbehörde.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten aber von einem Unfall aus. Die Untersuchungen dazu sind allerdings noch nicht abgeschlossen.

Rund 130 Personen saßen laut Feuerwehr in der betroffenen S-Bahn, die sich gerade auf dem Weg nach Köln befand. Inzwischen wurde sie vollständig geräumt.