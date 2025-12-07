Mercedes fährt auf überfüllte Kreuzung: Mann nach Straßenbahn-Crash schwer verletzt

Düsseldorf - In der Düsseldorfer Innenstadt ist am Samstag eine Straßenbahn mit einem Mercedes kollidiert. Ein 43-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und musste aus seinem Auto gerettet werden.

Ein Rettungswagen brachte den Mann (43) schließlich in eine nahe gelegene Klinik. (Symbolfoto) © 123rf/amitdnath

Der Polizei zufolge soll der Mann gegen 16.15 Uhr bei Grün in die Kreuzung der Berliner Allee/Bahnstraße gefahren sein, die wegen Stau überfüllt gewesen sei.

Auch die Straßenbahn der Linie 705 bekam kurz darauf grünes Licht und fuhr in die Kreuzung ein. Für den Bahnfahrer (29) kam allerdings jeder Bremsversuch zu spät - die Bahn krachte innerhalb von Sekundenbruchteilen in den Mercedes.

Durch den heftigen Aufprall wurde der 43-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Erst die Feuerwehr konnte ihn befreien, ehe er im Anschluss mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden konnte.