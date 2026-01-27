Junger BMW-Fahrer kracht in Gegenverkehr - drei Menschen schwer verletzt

Solingen - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Solingen sind drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Obwohl die Frontseite ihres Wagens fast vollständig abgerissen wurde, blieb die 28 Jahre alte Fahrerin unverletzt. © Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus

Wie ein Sprecher der Polizei Wuppertal mitteilte, war ein Auto am Montagabend gegen 21.30 Uhr in den Gegenverkehr geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Fahrer unter Alkohol- und möglicherweise unter Drogeneinfluss gestanden.

Der 21-Jährige sei aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen vom Fahrstreifen abgekommen und mit einem entgegenkommenden Auto einer 28-jährigen Frau zusammengestoßen.

Den Angaben zufolge verlor der junge Mann durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Auto. Dieses habe zuerst einen Strommast touchiert, sei dann einen Graben heruntergerollt und schließlich gegen einen Baum geprallt, so der Polizeisprecher.

Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde schwerst verletzt, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.