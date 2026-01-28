Autofahrer rammt Wagen im Vorbeifahren aus "unersichtlichem Grund": Dann wird klar, was los ist

Leichlingen - Bei einem Unfall in Leichlingen im Rheinisch-Bergischen Kreis hat sich ein berauschter Autofahrer (38) nicht nur Verletzungen zugezogen, sondern auch einen ziemlich hohen Sachschaden verursacht.

Der Autofahrer (38) stand während seiner Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch berichtete, war der Mann am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr mit seinem Skoda auf der Straße Unterschmitte Richtung Opladener Straße unterwegs, wobei er aus zunächst "unersichtlichem Grund" im Vorbeifahren zwei dort abgestellte Autos streifte und anschließend auch noch gegen einen weiteren geparkten Wagen stieß, den er rund 20 Meter weit verschob.

Erst auf dem Gehweg zwischen einer Hauswand und einem unbeteiligten Auto kamen beide Fahrzeuge stark demoliert zum Stehen.

Der 38-Jährige zog sich bei dem Crash leichte Verletzungen zu, sodass die hinzu alarmierten Polizisten einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung des Mannes riefen.

Noch vor Ort ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Beamten dann Hinweise darauf, dass der Skoda-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte.

Nachdem er einen entsprechenden Vortest abgelehnt hatte, ordneten die Ordnungshüter daher die Entnahme einer Blutprobe an, die wenig später durch einen hinzugezogenen Arzt in den Räumen der Polizeiwache Burscheid erfolgte.