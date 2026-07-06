06.07.2026 17:19 Winzige Fliege als Auslöser: Linienbus kommt von Straße ab und knallt in Zaun

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Bei Mönchengladbach hat es zu Wochenbeginn einen kuriosen Unfall gegeben, vier Personen wurden verletzt. Das hat eine klitzekleine Fliege damit zu tun.

Von Maurice Hossinger

Viersen - Nahe der niederländischen Grenze hat sich am Montagmorgen in Viersen ein kurioser Linienbus-Unfall ereignet, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Eine kleine Fliege scheint den Busfahrer so abgelenkt zu haben, dass er kurzerhand die Kontrolle über seinen Bus verloren hatte. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Erstinformationen der Polizei zufolge sei der Bus samt Fahrer (54) um 7.35 Uhr auf der Eindhovener Straße Richtung Heiligenstraße unterwegs gewesen, als er plötzlich nach rechts von der Straße abgekommen und in einen Zaun geknallt war. Der ungewöhnliche Grund: Eine Fliege hatte den Fahrer zuvor derart abgelenkt, dass dieser - beim Versuch, die Fliege zu verscheuchen - die Kontrolle über den Bus verloren hatte. Mehrere Personen im Alter von neun bis 49 Jahren stürzten daraufhin im Inneren des Busses und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Busfahrer kam ohne Verletzungen davon, erlitt allerdings einen Schock.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa