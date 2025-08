Rentner verwüstet Werkstatt bei TÜV-Abnahme

Alles in Kürze

Im Zuge einer TÜV-Kontrolle durchbrach der 89-Jährige erst das Rolltor. © Polizei Coesfeld

Der 89-Jährige fuhr am Montagmorgen, gegen 9.25 Uhr, auf das Gelände einer Werkstatt in der Kleinstadt Dülmen (Kreis Coesfeld) zur TÜV-Abnahme. Der eigentlich unspektakuläre Pflichttermin endete jedoch in völligem Chaos.

Als der Rentner mit seinem Wagen gerade in die Werkstatthalle einfuhr, drückte er zu heftig aufs Gaspedal, wie die Polizei Coesfeld mitteilte.

Mit seinem Wagen sauste er daraufhin quer durch die Werkstatthallen und durchbrach am gegenüberliegenden Ende ein Rolltor, wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 erklärte.

Doch damit nicht genug, denn anschließend krachte der 89-Jährige ungebremst in zwei auf dem Parkplatz vor der Werkstatt abgestellte Fahrzeuge.

Sowohl das Auto des Seniors als auch die zwei parkenden Autos waren am Ende nur noch Schrott.