Kabelbrände legen Bahn lahm: Jetzt sucht die Polizei nach den Brandstiftern

Düsseldorf - Nach den mutmaßlichen Brandanschlägen auf Kabelnetze der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen-Anhalt laufen die Ermittlungen zu den Tätern.

Alles in Kürze

Die Deutsche Bahn hat die Strecke Duisburg-Düsseldorf wieder freigegeben. Die Strecke war nach einem Brandanschlag temporär gesperrt. © Roberto Pfeil/dpa

Vieles spreche dafür, dass ein Bekennerschreiben echt sei, das nach den Kabelbränden in Düsseldorf am Donnerstag aus dem linksradikalen Spektrum veröffentlicht worden war, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Die Prüfung des Staatsschutzes sei aber noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen.

Ob es einen Zusammenhang geben könnte zwischen den beiden Kabelbränden in Düsseldorf und dem am Freitagabend ebenfalls mutmaßlich vorsätzlich gelegten Kabelbrand an einer Güterverkehrsstrecke im sachsen-anhaltischen Hohenmölsen, ist noch völlig offen.

Die Polizei ermittle in alle Richtungen, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Einen offensichtlichen Tatzusammenhang gebe es bislang nicht. Es habe sich auch noch niemand zu der Tat im Burgenlandkreis bekannt.