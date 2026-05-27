Schwerer Quad-Unfall in Düsseldorf: Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf - Bei einem Unfall mit einem Quad in Düsseldorf -Unterrath am frühen Mittwochmorgen wurden ein Mann (23) und eine Frau (27) schwer verletzt. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Der 23-jährige Fahrer verlor mutmaßlich in einer Kurve die Kontrolle über sein Quad und kam ins Schlingern. (Symbolfoto) © Thomas Frey/dpa

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr der 23-Jährige gegen 0.30 Uhr mit seinem Quad die Eckener Straße in Richtung Kalkumer Straße, ehe er im Kurvenbereich mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

In der Folge geriet das Quad ins Schlingern und kippte auf die Seite.

Sowohl der Fahrer als auch seine Sozia erlitten durch den Crash schwerste Verletzungen. Sie wurden durch Rettungskräfte versorgt und in Krankenhäuser gebracht.