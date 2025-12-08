Seniorin kriegt Herzinfarkt hinterm Steuer und knallt frontal in VW

In einem Monheimer Wohngebiet ist es am Sonntag zu einem Frontalunfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Von Maurice Hossinger

Monheim am Rhein - Durch einen Herzinfarkt hat eine Seniorin (75) aus Monheim am Wochenende einen schweren Unfall verursacht.

Der graue VW des 34-Jährigen wurde durch den Unfall stark beschädigt.
Der graue VW des 34-Jährigen wurde durch den Unfall stark beschädigt.  © Polizei Mettmann

Der Polizei zufolge war sie am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der Schwalbenstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Tannenstraße die Kontrolle über ihren Ford Kuga verloren hatte.

Kurz darauf knallte sie mit einem entgegenkommenden VW eines 34-Jährigen zusammen.

Durch den Frontalunfall wurden beide Fahrenden so schwer verletzt, dass Rettungswagen sie in ein Krankenhaus bringen mussten.

Ersten Ermittlungen der Beamten nach soll die Seniorin unmittelbar vor dem Unfall einen Herzinfarkt bekommen haben.

Die Polizei schätzt derweil den entstandenen Sachschaden auf eine untere fünfstellige Summe.

Titelfoto: Polizei Mettmann

Mehr zum Thema NRW Unfall: