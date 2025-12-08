Seniorin kriegt Herzinfarkt hinterm Steuer und knallt frontal in VW
Monheim am Rhein - Durch einen Herzinfarkt hat eine Seniorin (75) aus Monheim am Wochenende einen schweren Unfall verursacht.
Der Polizei zufolge war sie am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der Schwalbenstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Tannenstraße die Kontrolle über ihren Ford Kuga verloren hatte.
Kurz darauf knallte sie mit einem entgegenkommenden VW eines 34-Jährigen zusammen.
Durch den Frontalunfall wurden beide Fahrenden so schwer verletzt, dass Rettungswagen sie in ein Krankenhaus bringen mussten.
Ersten Ermittlungen der Beamten nach soll die Seniorin unmittelbar vor dem Unfall einen Herzinfarkt bekommen haben.
Die Polizei schätzt derweil den entstandenen Sachschaden auf eine untere fünfstellige Summe.
Titelfoto: Polizei Mettmann