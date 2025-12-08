Seniorin kriegt Herzinfarkt hinterm Steuer und knallt frontal in VW

Monheim am Rhein - Durch einen Herzinfarkt hat eine Seniorin (75) aus Monheim am Wochenende einen schweren Unfall verursacht.

Der graue VW des 34-Jährigen wurde durch den Unfall stark beschädigt. © Polizei Mettmann

Der Polizei zufolge war sie am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der Schwalbenstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Tannenstraße die Kontrolle über ihren Ford Kuga verloren hatte.

Kurz darauf knallte sie mit einem entgegenkommenden VW eines 34-Jährigen zusammen.

Durch den Frontalunfall wurden beide Fahrenden so schwer verletzt, dass Rettungswagen sie in ein Krankenhaus bringen mussten.