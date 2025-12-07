Tödliches Drama auf A61: Smart zerschellt an Lkw-Auflieger, Beifahrer tot

Köln - Auf der A61 kam es am Samstagabend zu einem tödlichen Unfall. Der Ehemann (53) einer 48-Jährigen kam dabei ums Leben.

Es gleicht fast einem Wunder, dass die Frau (48) noch lebend aus diesem Wrack herauskommen konnte. © Marius Fuhrmann

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wollte die Frau gegen 18.30 Uhr mit ihrem Smart auf den Rastplatz "Am Blauen Stein" in Fahrtrichtung Venlo fahren.

Dabei krachte ihr Auto allerdings unter den Auflieger eines rechts abgestellten Sattelzugs.

Für den 53-Jährigen kam jede Hilfe zu spät - er verstarb aufgrund seiner schlimmen Verletzungen noch am Unfallort.

Seine Ehefrau hingegen kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik und kämpft derzeit auf der Intensivstation um ihr Leben.