Tödliches Drama auf A61: Smart zerschellt an Lkw-Auflieger, Beifahrer tot
Köln - Auf der A61 kam es am Samstagabend zu einem tödlichen Unfall. Der Ehemann (53) einer 48-Jährigen kam dabei ums Leben.
Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wollte die Frau gegen 18.30 Uhr mit ihrem Smart auf den Rastplatz "Am Blauen Stein" in Fahrtrichtung Venlo fahren.
Dabei krachte ihr Auto allerdings unter den Auflieger eines rechts abgestellten Sattelzugs.
Für den 53-Jährigen kam jede Hilfe zu spät - er verstarb aufgrund seiner schlimmen Verletzungen noch am Unfallort.
Seine Ehefrau hingegen kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik und kämpft derzeit auf der Intensivstation um ihr Leben.
Polizei sucht nach Zeugen
Aufgrund des Unfalls wurde sowohl die Ausfahrt des Rastplatzes als auch die rechte Fahrbahn der A61 gesperrt. Die Polizei sucht derzeit nach wichtigen Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und dringende Hinweise liefern können.
Diese können telefonisch unter der Rufnummer 02212290 oder per E-Mail weitergegeben werden.
Titelfoto: Marius Fuhrmann