Unklarer Notfall in Solinger Physiotherapiepraxis: Polizei ermittelt
Von Dorothea Hülsmeier und Alina Eultgem
Solingen - In Solingen ist am späten Sonntagabend ein verletzter Mann in einer Physiotherapiepraxis gefunden worden.
Die Polizei sei um 23.10 Uhr alarmiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei Wuppertal.
Ein 33-Jähriger wurde nach einem Hinweis mit schweren Verletzungen in den Räumlichkeiten einer Praxis an der Merscheider Straße von Beamten aufgefunden.
"Wir waren mit einigem Personal vor Ort", schilderte der Sprecher. Die genauen Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar.
Hinweise auf eine Straftat haben sich bislang nicht ergeben.
Lebensgefahr bei dem Verletzten, der etwa 33 Jahre alt sein soll, bestehe offenbar nicht.
