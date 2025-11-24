Unklarer Notfall in Solinger Physiotherapiepraxis: Polizei ermittelt

Solingen - In Solingen ist am späten Sonntagabend ein verletzter Mann in einer Physiotherapiepraxis gefunden worden.

Die Polizei entdeckte den verletzten 33-Jährigen nach einem Hinweis an einer Physiopraxis an der Merscheider Straße. (Symbolbild) © dpa/ Karl-Josef Hildenbrand

Die Polizei sei um 23.10 Uhr alarmiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei Wuppertal.

Ein 33-Jähriger wurde nach einem Hinweis mit schweren Verletzungen in den Räumlichkeiten einer Praxis an der Merscheider Straße von Beamten aufgefunden.

"Wir waren mit einigem Personal vor Ort", schilderte der Sprecher. Die genauen Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar.