Flammen fressen barockes Schloss in NRW: Feuerwehr im Großeinsatz
Von Bettina Grönewald
Velbert - Das barocke ehemalige Wasserschloss Hardenberg in Velbert (NRW) brennt.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurde das Feuer in den frühen Morgenstunden von einer Polizeistreife entdeckt.
Kurz darauf habe der Dachstuhl bereits in Vollbrand gestanden.
Die Flammen hätten sich auf das gesamte historische Gebäude ausgebreitet und einen massiven großflächigen Schaden verursacht.
Ein Fachberater des THW sei vor Ort, um das komplette Ausmaß einzuschätzen.
Die Löscharbeiten sind noch im Gange. Verletzt wurde niemand.
Über die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe konnte noch keine Auskunft gegeben werden.
Titelfoto: Patrick Schüller