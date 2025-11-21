Flammen fressen barockes Schloss in NRW: Feuerwehr im Großeinsatz

Velbert - Das barocke ehemalige Wasserschloss Hardenberg in Velbert ( NRW ) brennt.

Derzeit befindet sich die Feuerwehr Velbert bei einem Großbrand auf Schloss Hardenberg im Einsatz. © Patrick Schüller

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurde das Feuer in den frühen Morgenstunden von einer Polizeistreife entdeckt.

Kurz darauf habe der Dachstuhl bereits in Vollbrand gestanden.

Die Flammen hätten sich auf das gesamte historische Gebäude ausgebreitet und einen massiven großflächigen Schaden verursacht.

Ein Fachberater des THW sei vor Ort, um das komplette Ausmaß einzuschätzen.