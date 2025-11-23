Familiendrama in NRW: Mann (42) wegen Totschlags an eigener Mutter (†74) festgenommen

Kleve - Ein 42-Jähriger soll in Kleve in Nordrhein-Westfalen seine Mutter getötet haben.

Der 42-Jährige wurde an Ort und Stelle verhaftet. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Ein Zeuge meldete am Samstagabend einen lautstarken Streit in einem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei in Krefeld am Sonntag zusammen mit der Staatsanwaltschaft Kleve mitteilte.

Nach dem Streit habe ein Mensch regungslos auf einem Balkon gelegen.

Rettungsdienst und Polizei rückten an und fanden eine tote 74-Jährige. In der Wohnung seien zwei Angehörige von ihr gewesen. Einer von ihnen, der 42-Jährige, sagte den Angaben nach, dass er an dem Streit beteiligt war.