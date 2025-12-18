Verbot für gefährliche Gifttiere: Land NRW trifft Entscheidung

Düsseldorf - Das weitgehende Verbot zur privaten Haltung sehr gefährlicher Gifttiere wie Schlangen, Spinnen und Skorpione in Nordrhein-Westfalen ist unbefristet verlängert worden.

Der nordrhein-westfälische Landtag hat das weitgehende Verbot zur privaten Haltung sehr gefährlicher Gifttiere unbefristet verlängert. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Landtag stimmte mit den Stimmen von CDU, Grünen und SPD für die Entfristung des ursprünglich bis Ende dieses Jahres geltenden Gesetzes.

Seit Anfang 2021 verbietet das Gifttiergesetz in NRW die Neuanschaffung und Haltung sehr gefährlicher Gifttiere in privaten Haushalten. Dabei gilt ein Bestandsschutz für bisherige Halter, die ihren Tierbestand bis Ende Juni 2021 ordnungsgemäß angemeldet und versichert hatten. Bei dem größten Teil der legal gehaltenen Tiere handelt es sich um Schlangen.

Inzwischen ist die Zahl gefährlicher Schlangen, Spinnen und Skorpione in Privathaushalten landesweit leicht gesunken. Wurden im ersten Halbjahr 2021 noch 4589 Gifttiere in privaten Beständen registriert, so waren es Anfang Oktober 2025 noch 3740 Tiere, wie aus einer Bilanz des Landesamts für Verbraucherschutz und Ernährung hervorgeht.

Damit leben derzeit knapp 850 giftige Tiere weniger in Privathaushalten in NRW als Mitte 2021.