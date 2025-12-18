Erschreckende Zahlen: So viele Menschen in NRW benötigen die Hilfe von Tafeln

Neuss - Die Tafeln in Nordrhein-Westfalen stoßen an ihre Grenzen: personell, organisatorisch und logistisch. Landesweit werden inzwischen rund 300.000 bis 400.000 Menschen versorgt, darunter etwa 100.000 Kinder und ebenso viele Senioren, wie der Tafel-Landesverband in Neuss in einer Jahresbilanz berichtet.

Rund 300.000 bis 400.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen brauchen die Hilfe der Tafel. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Zugleich steige aber die Zahl der Bedürftigen weiter, sagt Tafel-Sprecherin Petra Jung. Das Angebot der Tafeln reiche bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken. Vielfach gibt es nach ihren Worten lange Wartelisten.

Etwa ein Viertel der gut 170 Tafeln in NRW können derzeit überhaupt keine neuen Kundinnen und Kunden aufnehmen. Es fehlen ehrenamtliche Helfer, Fahrer für die Kühltransporter – und vor allem frische Lebensmittel, so die Tafel-Sprecherin.

"Viele Menschen sind außen vor. Der Mangel bleibt", sagt sie. Lebensmittel und das Leben insgesamt seien teurer denn je, viele Menschen mit kleinen Renten, Sozialleistungen oder niedrigen Einkommen könnten nicht mehr mithalten.

Ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sei stark eingeschränkt – betroffen seien auch viele Kinder, die oft mit dem Nötigsten auskommen müssen. Manche Kinder von Kunden hätten nur das Paar Schuhe, das sie aktuell tragen.