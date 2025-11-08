Verpuffung in Wohnhaus: Bewohner evakuiert, ein Mann schwer verletzt

Wipperfürth - Bei einer Verpuffung in einem Zweifamilienhaus in der Ursulinenstraße in Wipperfürth (Oberbergischer Kreis) ist ein Mann (45) schwer verletzt worden.

Auch am Samstagmittag waren die Einsatzkräfte noch mit einem starken Aufgebot vor Ort. © Matthi Rosenkranz

Der 45-Jährige wurde nach Angaben der Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er nun versorgt wird.

Darüber hinaus mussten das Wohnhaus sowie zwei Nachbargebäude evakuiert werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht allerdings nicht, wie die Polizei betont.

Die Einsatzkräfte waren gegen 11 Uhr wegen eines lauten Knalls alarmiert worden. Auch am Mittag waren Polizei und Feuerwehr noch mit starken Einsatzkräften vor Ort.

Die Ursache für die Verpuffung ist noch unklar. Aktuell gehe man aber von einem Unfall aus, betonen die Behörden.