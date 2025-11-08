Verpuffung in Wohnhaus: Bewohner evakuiert, ein Mann schwer verletzt
Wipperfürth - Bei einer Verpuffung in einem Zweifamilienhaus in der Ursulinenstraße in Wipperfürth (Oberbergischer Kreis) ist ein Mann (45) schwer verletzt worden.
Der 45-Jährige wurde nach Angaben der Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er nun versorgt wird.
Darüber hinaus mussten das Wohnhaus sowie zwei Nachbargebäude evakuiert werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht allerdings nicht, wie die Polizei betont.
Die Einsatzkräfte waren gegen 11 Uhr wegen eines lauten Knalls alarmiert worden. Auch am Mittag waren Polizei und Feuerwehr noch mit starken Einsatzkräften vor Ort.
Die Ursache für die Verpuffung ist noch unklar. Aktuell gehe man aber von einem Unfall aus, betonen die Behörden.
Fensterscheiben wurden durch Verpuffung aus Fassungen gerissen
Zur Sicherheit wurde eine Gasleitung in dem Wohnhaus vom Netz genommen. Die Fenster, die durch die Verpuffung aus ihren Fassungen gerissen wurden, wurden mit Sperrholzplatten verriegelt.
Die Polizei sichert vor Ort Beweise. Wie hoch der Sachschaden ist und wie stark das Haus beschädigt wurde, ist derzeit noch nicht zu sagen. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Matthi Rosenkranz