Vollsperung der Autobahn: Hier brauchen Autofahrer am Wochenende viel Geduld

Bonn - Autofahrer in und um Bonn müssen sich am Wochenende auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.

Die Sperrung der A562 sollte eigentlich schon im Februar stattfinden, wurde aber aufgrund von Regen verschoben. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen dringender Straßenbauarbeiten wird die A562 in Fahrtrichtung Bad Godesberg für mehrere Tage voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Ost und der Anschlussstelle Bonn-Rheinaue.

Die Sperrung beginnt demnach am Freitag (13. März) um 19 Uhr und dauert bis Montagmorgen (16. März), 5 Uhr. Bereits ab Freitagvormittag um 10 Uhr wird die Abfahrt der Anschlussstelle Ramersdorf gesperrt. Die Fahrtrichtung zum Autobahnkreuz bleibt von den Einschränkungen unberührt.

Hintergrund der Sperrung, die eigentlich schon im Februar stattfinden sollte, aber aufgrund von Regen verschoben wurde, sind laut der Autobahn GmbH vorbereitende Arbeiten für einen neuen Bauabschnitt: Ab Montag soll der Verkehr in Fahrtrichtung Zentrum über eine neue Brücke geleitet werden.

Während der Bauzeit sind auch die Abfahrt von der A59 auf die A562 sowie die Auffahrt von der Oberkasseler Straße nicht befahrbar.