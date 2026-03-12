Für Missbrauchsopfer: So viel Geld hat die katholische Kirche bereits bewilligt

Bonn - Eine von der katholischen Kirche in Deutschland eingerichtete Kommission hat seit ihrer Gründung vor fünf Jahren mehr als 93 Millionen Euro für Opfer von sexuellem Missbrauch bewilligt.

Die katholische Kirche zahlt Missbrauchsopfern seit einigen Jahren sogenannte Anerkennungsleistungen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

In 16 Fällen wurden im vergangenen Jahr Anerkennungsleistungen in Höhe von mehr als 250.000 Euro zugesprochen. Seit dem Jahr 2021 gab es insgesamt 47 Fälle, in denen mehr als eine Viertelmillion gezahlt wurde.

In zwei Fällen hätten Orden die erforderliche Zustimmung für Zahlungen von mehr als 50.000 Euro erstmals nicht erteilt, teilte die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) in ihrem Tätigkeitsbericht für 2025 mit.

Menschen, die etwa von katholischen Priestern sexuell missbraucht wurden, können bei der Kirche Zahlungen beantragen. Die Kirche bezeichnet sie als Anerkennungsleistungen. Über die Höhe entscheidet die in Bonn ansässige UKA.

Betroffene müssen keine Beweise dafür vorlegen, dass sie tatsächlich missbraucht worden sind. Es genügt, wenn ihre Schilderung plausibel ist.