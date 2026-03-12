Messerangriff in Gemüsehalle: Streit unter Erntehelferinnen endet blutig

Nettetal - Wegen der Bluttat auf einem Bauernhof in Nettetal soll eine 27-jährige Erntehelferin dem Haftrichter vorgeführt werden.

Eine Frau (33) wurde bei dem Messerangriff schwer verletzt. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Die Krefelder Staatsanwaltschaft kündigte an, Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen die Verdächtige zu beantragen.

Sie soll eine 33-jährige Arbeitskollegin niedergestochen haben. Diese sei inzwischen außer Lebensgefahr, habe aber bisher nicht vernommen werden können, sagte eine Staatsanwältin.

Es seien Gegenstände wie Messer sichergestellt worden, unter denen sich die Tatwaffe befinden könnte. Diese würden nun auf Spuren untersucht.

Die Bluttat habe sich nicht, wie zunächst angegeben, auf einem Feld ereignet, sondern in einer Halle, in der geerntetes Gemüse weiterverarbeitet wird. Beide Rumäninnen sollen zuvor in Streit geraten sein.