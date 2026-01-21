Warnstreiks in NRW: Welche Schulen, Kliniken und Tunnel betroffen sind

An vielen Schulen hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) angestellte Lehrkräfte zu Warnstreiks aufgerufen.

Von Volker Danisc Essen//Köln/Aachen - An vielen Schulen hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) angestellte Lehrkräfte zu Warnstreiks aufgerufen. Sie geht davon aus, dass es durch die Arbeitsniederlegungen heute an einigen Schulen zu Einschränkungen beim Unterricht kommen kann.

Wegen der Warnstreiks angestellter Lehrkräfte kann es an vielen Schulen in NRW zu Unterrichtsausfällen kommen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa (In Gelsenkirchen, Köln, Münster sowie der Region Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen sind Aktionen geplant. In diesen Städten und Kreisen werden Beschäftigte an allen Schulen zur Teilnahme aufgerufen. Dabei geht es nicht nur um Lehrer. Die Warnstreiks beziehen auch etwa Sozialpädagogen und Schulsozialarbeiter ein. Das Schulministerium rät Eltern, auf Informationen der Schule zu achten. Die Schulen seien bemüht, im Rahmen der personellen Möglichkeiten eine Aufsicht und Betreuung der Schüler sicherzustellen. Nordrhein-Westfalen Überraschende Steuermilliarden: NRW bleibt 2025 schuldenfrei Beamtete Lehrkräfte dürften sich nicht an Streiks beteiligen und stünden grundsätzlich weiter zur Verfügung.

OPs verschoben: Klinikbetrieb eingeschränkt