Wegen dramatischer Lage: NRW stoppt Abschiebungen in den Iran

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalen setzt Abschiebungen in den Iran wegen der aktuellen Lage erneut aus. Das Land habe einen dreimonatigen Abschiebestopp beschlossen, der ab sofort gelte, teilte das NRW-Fluchtministerium in Düsseldorf mit.

Im Iran gibt es im Moment massenhaft Proteste gegen die Regierung. Sicherheitskräfte gehen dort sehr brutal gegen die Demonstrierenden vor. © Mahdi Aminzadeh/TASS via ZUMA Press/dpa

Hintergrund sei die neue und besonders dramatische Entwicklung im Iran. Das Regime gehe mit großer Härte gegen die landesweiten Proteste vor. Anders als zuvor seien nicht einzelne Bevölkerungsgruppen betroffen, sondern breite Teile der Bevölkerung, hieß es aus dem Ministerium.

NRW-Fluchtministerin Josefine Paul (43, Grüne) erläuterte, die Menschenrechtslage im Iran habe sich durch das Vorgehen gegen die Proteste weiter verschärft.

Nordrhein-Westfalen setze in dieser Situation Abschiebungen in den Iran aus und komme damit seiner humanitären und menschenrechtlichen Verantwortung nach.