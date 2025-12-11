Clan-Klartext von Herbert Reul: So viele Großfamilien lügen und betrügen

Düsseldorf - Im Kampf gegen die Clankriminalität hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen weniger Straftaten und weniger Tumulte, aber dafür mehr Verdächtige registriert.

Achim Schmitz (l.), Abteilungsleiter für Organisierte Kriminalität, und Herbert Reul bei der Vorstellung des Lagebilds zur Clankriminalität 2024. © Henning Kaiser/dpa

Das hat NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) bei der Vorstellung des neuen Lagebilds zur Clankriminalität 2024 mitgeteilt.

Die Zahl der Straftaten mit Clan-Bezug sank 2024 um 4,2 Prozent auf 6707. Der Rückgang sei zum Teil auf die Cannabis-Legalisierung zurückzuführen. Die Zahl der Verdächtigen stieg im gleichen Zeitraum um 1,6 Prozent auf 4282.

Während 2019 noch zwölf Tumultlagen mit Clan-Hintergrund festgestellt wurden, sei es im vergangenen Jahr nur noch eine gewesen. Das Sicherheitsgefühl der Bürger habe sich verbessert, die wahrnehmbare Kriminalität sei deutlich gesunken, sagte der Abteilungsleiter für Organisierte Kriminalität im Landeskriminalamt, Achim Schmitz.

Die Polizei geht in NRW gegen 118 kriminelle Familien-Clans vor. Vier Namen seien aus der Liste gestrichen worden, vier neu hinzugekommen. Die Polizei überprüfte bei 700 Razzien etwa 1700 Objekte.

Die Summe der vorläufig gesicherten Werte lag im vergangenen Jahr bei etwa 1,75 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 960.000 Euro. Dennoch gebe es gesetzlichen Nachholbedarf bei der Vermögensabschöpfung.