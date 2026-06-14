Zum Geburtstag: Fallschirmspringer zaubern riesige "80" an den Himmel über NRW

Soest - Das dürfte der luftigste und ausgefallenste Gruß zum 80. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfalen bleiben: Ein internationales Team von 26 Fallschirmspringern und -springerinnen hat gemeinsam die Zahl 80 über den Himmel von Bad Sassendorf gezaubert.

26 Fallschirmspringer formten über Bad Sassendorf die Zahl 80 und sorgten damit für einen spektakulären Geburtstagsgruß an Nordrhein-Westfalen. Das geplante "NRW" fiel wegen des Wetters jedoch aus. © Ralph Wilhelm//-/dpa

Nach eineinhalb Tagen Warten fiel dem Münsteraner Initiator Martin Mall ein Stein vom Herzen.

"Die Wetterbedingungen waren so schlecht, dass wir tatsächlich nur einen einzigen Versuch machen konnten und den haben wir genutzt", teilte der Fallschirmsprung-Weltrekordhalter der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit.

Die Formation bildete die 80, indem sie sich an Händen und Füßen festhielt und so zwei Ketten bildete.

Für das eigentlich ebenfalls noch geplante "NRW" reichten die Bedingungen für die fliegenden Gratulanten nicht mehr aus.



