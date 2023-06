02.06.2023 14:45 1.187 17-Jähriger fährt mit Papas BMW Getränke holen und kracht bei Flucht vor Polizei in Mauer

Am frühen Freitagmorgen ist in Bielefeld ein Jugendlicher mit dem Auto des Vaters in eine Mauer gefahren, nachdem er von der Polizei geflüchtet war.

Von Karolin Wiltgrupp

Bielefeld - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Jugendlicher mit dem Auto des Vaters in eine Mauer gefahren, nachdem er von der Polizei geflüchtet war. Der BMW erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. © Polizei Bielefeld Gegen 3.35 Uhr bemerkten Beamte einen 3er BMW auf der Jöllenbecker Straße im Bielefelder Stadtbezirk Schildesche, der entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Als die Polizei das Fahrzeug zu einer Kontrolle anhalten wollte, beschleunigte der Fahrer stark und versuchte zu flüchten. Beim Abbiegen in die Kurze Straße, sprang plötzlich eine Person aus dem Auto und floh zu Fuß, während der BMW unmittelbar weiterfuhr. An der Kreuzung Apfelstraße und Sudbrackstraße bog der Fahrer dann bei Rot und mit erhöhter Geschwindigkeit in die Sudbrackstraße, kam von der Straße ab und kollidierte mit einer Werbetafel und einer Begrenzungsmauer. OWL Unfall Schlimmer Unfall an Bahnübergang: Zug knallt in Auto Zunächst flüchtete der 17-jährige Fahrer, kehrte wenig später aber wieder zum Unfallort zurück, um sich zu stellen. Der 16 Jahre junge Beifahrer war nach dem Unfall vor Ort geblieben. Polizei entdeckt Anscheinswaffe in BMW Der 17-Jährige teilte den Beamten mit, dass er zu einer Tankstelle gefahren sei, um Getränke zu kaufen. Den Autoschlüssel hätte er klammheimlich vom Vater stibitzt. Bei der Durchsuchung des BMW entdeckte die Polizei eine Anscheinswaffe. Das Auto und die Pistole wurden sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun für den Unfall mit Sachschaden, die Flucht, für das Fahren ohne Fahrerlaubnis und das verbotene Kraftfahrzeugrennen verantworten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Die Teenager wurden zur Identitätsfeststellung sowie zur Übergabe an die Eltern zur Polizeiwache Nord gebracht. Die Polizei sucht derzeit immer noch nach dem dritten Mitfahrer, der geflüchtet ist. Er hatte ein südländisches Aussehen, kurze dunkle Haare und war etwa 20 Jahre alt. Zeugen melden sich mit Hinweisen beim Verkehrskommissariat 2 unter der Nummer 0521/5450.

Titelfoto: Polizei Bielefeld