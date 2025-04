Parfum lagern: Vermeide diese Fehler, sonst verfliegt der Duft!

Wo ist der perfekte Ort, um sein Parfum zu lagern? © 123RF / Liudmilachernetska

Der Moment ist gekommen und man hat endlich seinen Lieblingsduft gefunden - der Duft, den man jeden Tag tragen und riechen möchte.

Nach einer Weile merkt man jedoch, dass sein Geruch sich verändert hat. Der Worst Case ist eingetroffen: Das Parfum ist gekippt - es riecht ranzig.

Möglicherweise hat man den Duft nicht richtig aufbewahrt, denn die korrekte Lagerung ist absolut ausschlaggebend dafür, wie lang ein Parfum haltbar ist.

Unter Umständen hat man auf der Verpackung schon mal die Kennzeichnung "24 M" oder "36 M" in einem Cremetiegel-Symbol gesehen. Diese gibt an, wie viele Monate - also 24 oder 36 - ein Parfum bei korrekter Lagerung haltbar ist.

Unter optimalen Umständen kann man diesen Zeitraum sogar noch signifikant verlängern.