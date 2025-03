Eau de Toilette vs. Eau de Parfum: Es steckt noch mehr dahinter!

Duft ist nicht gleich Duft: Wer sich schon immer gefragt hat, was der Unterschied zwischen Eau de Parfum und Eau de Toilette ist, sollte wissen: Es gibt noch weitere Parfumarten wie Eau Fraîche, Eau de Cologne und Extrait de Parfum. Wie sich alle unterscheiden und wofür man sie verwendet, erfährst Du bei TAG24.

Dabei gibt es weitaus mehr als zwei Parfumarten und eine ganze Bandbreite an Intensitäten, die unter anderem die Duftintensität und Haltbarkeit beeinflussen.

Der Unterschied liegt in der Duftkonzentration, also dem Anteil natürlicher und/oder synthetischer Duftstoffe, der den Titel eines Duftes ausmacht.

Teilweise haben Düfte einer Marke den identischen Namen, nur mit anderem Kürzel, aber was ist dann eigentlich der Unterschied?

Vor allem Zitrusöle aus Bergamotten, Zitronen oder Orangen, aber auch grüne Noten machen dieses Duftwasser aus. Sie machen den Duft spritzig und belebend. Moschus und dezente, holzige Noten finden sich in einem Eau Fraîche ebenfalls wieder, um dem Duft eine sanfte Basis zu geben.

Oft hat ein Eau-de-Toilette-Flanker dann nicht so viel Tiefe und konzentriert sich mehr auf die leichten Akkorde der Kopfnoten, riecht jedoch ähnlich wie sein Eau de Parfum.

Gerade renommierte Designerhäuser lancieren in der Regel erst ein Eau de Parfum. Verkauft sich dieses gut, wird danach das leichtere, günstigere Eau de Toilette veröffentlicht. Bevorzugt man also ein Eau de Toilette, lohnt es sich meist noch einige Zeit zu warten.

Wenn man dezent wahrgenommen werden möchte, aber nicht zu aufdringlich duften will, kann man zu einem Eau de Toilette greifen. Es ist nicht nur alltagstauglich, sondern meistens preislich erschwinglicher.

Extraits des Parfums, auch einfach Parfums genannt, sind die am stärksten konzentrierten Düfte.

20 bis 30 Prozent Duftölanteil

manchmal auch bis zu 40 Prozent

Haltbarkeit von acht Stunden oder länger

Durch intensive Noten, die sich in der Duftpyramide finden, entwickelt sich der Duft über die gesamte Tragedauer hinweg und man kann dadurch immer wieder neue Impressionen erhaschen.

Da sich mehr Rohstoffe, also ätherische Öle oder auch synthetisch hergestellt Stoffe, in einem Extrait de Parfum finden, ist es in der Regel preisintensiver. Es ist zwar teurer als seine weniger konzentrierte Dufttypen, jedoch auch ergiebiger und intensiver. Bereits wenige Sprühstöße reichen aus, um lange danach zu duften.

In Nischenhäusern finden sich nicht selten Extraits des Parfums in deren Kollektionen. Dort werden hochwertige Inhaltsstoffe verwendet, die in Kombination einzigartige Duftkompositionen entstehen lassen.