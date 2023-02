Crêpes-Rezept: einfach, schnell und total lecker!

Anders als die herkömmlichen Pfannkuchen fungieren sie seltener als eigenständige Mahlzeit. Sie werden eher als Snack für zwischendurch oder in süßer Variation als Dessert verzehrt.

Mit der richtigen Vorgehensweise zaubert man in der eigenen Küche nämlich extrem zarte Teig-Delikatessen auf die Teller.

Erste wichtige Frage: Worin besteht überhaupt der Unterschied zwischen Pfannkuchen und Crêpes? Was macht die französische Edition denn so besonders? Es ist ganz einfach die Dicke der einzelnen Eierkuchen.

Eine einfache Pfanne mit möglichst niedrigem Rand sowie ein Pfannenwender und ein Schneebesen genügen schon, um am eigenen Herd aktiv zu werden.

Damit Freunde, Familie oder einfach nur man selbst in den Genuss selbst gemachter Crêpes kommen kann, braucht man keinen besonderen Schnickschnack.

4. Schritt: Eine nicht allzu volle Kelle Teig in die Pfanne oder auf den Crêpes-Maker geben und gut verteilen.

1. Schritt: Zu Beginn vermischt man die trockenen Zutaten miteinander, also Mehl, Zucker und Salz.

Es muss nicht süß sein: Auch herzhafte-Varianten sind mit diesem Crêpes-Rezept möglich. © 123RF/aeril01

Den einen perfekten Crêpe gibt es natürlich nicht. Welcher Teig und welche Beilagen einem am besten munden, ist wie immer Geschmackssache. TAG24 hat fürs Ausprobieren am eigenen Herd aber immerhin ein paar Inspirationen parat.

1. Tipp: Der Klassiker unter den Crêpes dürfte die süße Variante mit Nutella sein. Als Süßschnabel kann man sich aber nach Belieben austoben. Marmelade, Nougat-Creme oder süße Früchte sind nur ein paar Vorschläge aus schier unendlichen Möglichkeiten.

2. Tipp: Auch den Fans von Herzhaftem steht die Welt der individuellen Crêpes natürlich offen. Egal ob Käse, Schinken, Spinat oder sonst eine Zutat - alles kann schmecken! Probieren geht über Studieren!

3. Tipp: Für ein weihnachtliches Crêpes-Rezept einfach zu Vanillezucker oder einer Zimt-Zucker-Mischung greifen. Weihnachtsmarkt-Feeling ist da vorprogrammiert.

Die Liste der Ideen könnte man gewiss immer weiter ausdehnen. Was Euch in Kombination mit Crêpes wirklich am besten schmeckt, müsst Ihr allerdings selbst herausfinden. Hier ist jede Menge Platz für kreative Ergüsse.