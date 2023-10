Schwedische Apfeltorte: Einfaches Rezept für fruchtige Torte mit Sahne

Die Zubereitung an sich ist total einfach, aber die Torte benötigt viel Kühlzeit, daher sollte man genügend Zeit einplanen.

Da sie aus drei Schichten besteht, wird sie in mehreren Etappen mit zeitlichem Abstand gebacken.

Es ist die Kombination aus einem luftigen Biskuitboden, saftigen Äpfel und einer süßen Schicht aus Sahne verziert mit geraspelter Zartbitterschokolade, welche die Schwedische Apfeltorte so lecker macht.

Vorbereitung: Heize den Ofen auf 180 Grad Ober-/ Unterhitze oder 160 Grad Umluft vor. Lege die Springform mit Backpapier aus.

1. Schritt: Die Eier mit Puderzucker, Vanillezucker, Salz und Zitronenabrieb in eine große Schüssel geben und aufschlagen, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat und die Masse richtig schaumig-steif ist.

2. Schritt: Das Mehl mit dem Backpulver mischen, in die Schüssel sieben und unter die Masse heben, bis ein glatter Teig entstanden ist. Den Teig in die Form füllen, gleichmäßig verteilen und glatt streichen. Die Form in den Ofen schieben und auf mittlerer Schiene für etwa 20 Minuten backen. Wenn der Boden durch ist, diesen aus dem Ofen holen und vollständig auskühlen lassen.

3. Schritt: Während der Boden auskühlt, kann man die Äpfel vorbereiten. Wer möchte, kann die Äpfel schälen, dann werden sie in eine Schüssel fein geraspelt. Nun gibt man den Saft einer Zitrone hinzu, vermischt das Ganze gründlich und stellt die Schüssel beiseite.