Schneller Apfel-Schmand-Kuchen: Diese Kombination schmeckt besonders lecker

Die Butter mit Zucker, Salz und Vanille in einer großen Schüssel verrühren. Dann das Ei hinzufügen und ebenfalls verrühren. Das Mehl und das Backpulver in einem separaten Gefäß vermischen und in die Schüssel mit den übrigen Zutaten sieben. Nun einen Mürbeteig daraus kneten und den Teig zu einer Kugel formen. Die Teigkugel abdecken und für 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

Die Springform einfetten. Die Teigkugel aus dem Kühlschrank holen, kurz durchkneten und flach in die Form drücken, sodass ein etwa fünf Zentimeter hoher Rand und ein gleichmäßiger Boden entstehen. Die Form in den Kühlschrank stellen.

Schritt 3

Schmand, Sahne, Zucker, Salz und Vanille in eine große Schüssel geben und mit einem Schneebesen verrühren. Die Eier nacheinander in den Teig rühren. Die Stärke in die Schüssel sieben und alles glatt rühren. Die Schale der Zitrone abreiben und ebenfalls einrühren. Die Äpfel schälen, entkernen, vierteln und dann in Stücke schneiden. Den Zitronensaft auspressen und mit den Äpfeln in einer Schüssel verrühren.